Sorride solo la Roma tra le italiane in Europa, la Juve salvata da Gatti. Ritorno in salita per la Fiorentina

È solo la Roma di José Mourinho a sorridere nella prima serata di semifinali per le italiane impegnate nelle coppe europee. I giallorossi vincono all’Olimpico nella semifinale di Europa league contro il Bayer Leverkusen grazie al gol di Bove al 62′. Soffre fino all’ultimo la Juventus nell’altra semifinale di Europa league contro il Siviglia, in svantaggio per l’intera gara, ci pensa Gatti al 7′ del recupero a chiudere i giochi sull’1-1. In Conference league la Fiorentina perde 2-1 contro il Basilea, dopo essere andata in vantaggio al 25′ con Cabral. Ritorno in Svizzera fissato giovedì 18 maggio per un posto in finale.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: