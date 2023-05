Milano, 23enne segue e tenta di violentare e rapinare una donna nella sua casa: arrestato

Un uomo di 23 anni, incensurato, irregolare e senza fissa dimora originario del Gambia, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, tentata rapina e lesioni ai danni di una donna di 44 anni a Milano. Poco dopo le 18 la donna, dopo essere rientrata in casa nella sua abitazione nei pressi di via Washington, nella zona Ovest del capoluogo lombardo, è stata assalita dal 23enne che l’ha costretta a farlo entrare in casa. L’uomo non era un residente dello stabile, e non è ancora chiaro come sia riuscito ad entrare all’interno del palazzo. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrato nel palazzo dopo aver bloccato con un piede il portone di ingresso, prima che si chiudesse. Dopodiché ha seguito la donna, fino a entrare nella sua abitazione, dove l’ha aggredita, colpendola con pugni sul volto e strappandole i vestiti di dosso, nel tentativo di violentarla. Ma la donna ha reagito respingendo l’uomo, che poi si è messo a rovistare nella casa della donna alla ricerca di soldi o di beni di valore da rubarle. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale, mentre i carabinieri hanno arrestato il 23enne. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura cautelare in carcere, che verrà confermata o meno dal gip nelle prossime ore, dopo l’interrogatorio.

