Cento (Ferrara), scontro tra due auto: morta la carabiniera Emily Vegliante, grave il collega

Un incidente stradale nella giornata di ieri, giovedì 11 maggio, a Cento nel Ferrarese ha provocato la morte di una carabiniera, 23 anni, di origini campane in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. A scontrarsi su via Modena, nei pressi della curva per Renazzo, una Fiat Punto che, pare, scrive il Resto del Carlino, non avesse l’airbag e una Peugeot. Ferite gravemente anche altre persone coinvolte nello schianto: il conducente del veicolo su cui la vittima, Emily Vegliante, viaggiava, anch’egli carabiniere e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso in gravi condizioni. L’uomo a bordo dell’altra automobile, è stato portato invece, nella struttura sanitaria di Cona. Secondo una prima ricostruzione, i due militari, che viaggiavano a bordo della Punto, si sarebbero trovati improvvisamente l’altra auto davanti, senza poter fare nulla per evitare l’impatto. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale. Ma per la giovane carabiniera campana, mamma di un bimbo piccolo, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

