Giulia De Lellis, l’appello dopo i casi di stupri e l’esplosione a Milano: «Ormai ho il terrore a vivere qui: fate qualcosa»

Le notizie degli ultimi giorni di violenze sessuali contro le donne a Milano, come il caso in stazione Centrale, e solo per ultima l’esplosione di un furgone di bombole di ossigeno in zona Porta Romana hanno fatto crescere l’angoscia dell’influencer Giulia De Lellis, sempre più preoccupata per la crisi di sicurezza nella città in cui vive. Una preoccupazione condivisa da diversi personaggi famosi come Francesco Facchinetti e Chiara Ferragni che già in passato avevano denunciato di sentirsi sempre meno sicuri a Milano. In particolare l’imprenditrice si era detta «angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano». De Lellis, romana di origine ma milanese di adozione, ha impugnato il cellulare per rivolgersi ai suoi 5.3 milioni di followers. «Emergenza violenze a Milano!», ha esordito. «Ogni mattina mi sveglio e almeno una donna è stata violentata o hanno provato a farle del male». Conclude esasperata: «Io ho il terrore di vivere qui ormai!! Chi di dovere deve fare qualcosa davvero».

INSTAGRAM | L’allarme di Giulia De Lellis sulla sicurezza a Milano

