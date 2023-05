Un uomo si lascia morire nelle acque della Darsena a Milano

Intorno alle 21,30 di ieri in via Gorizia sono giunte ai Vigili del fuoco una serie di segnalazioni su di un uomo che «camminava nell’acqua, dentro la Darsena». Le chiamate al 117 e al 112 erano dovute al fatto che mediamente lo specchio d’acqua è profondo poco più di un metro e mezzo in questo periodo. Quando i Vigili del fuoco sono giunti, lo sconosciuto, poi identificato per un 30enne di origine indiana, si era già lasciato scivolare sottacqua. Solo dopo ore di ricerche nella Darsena, in genere torbida e melmosa, il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. L’uomo si è lasciato morire davanti a tanti testimoni in una delle zone più frequentate della vita notturna cittadina. Ignoti i motivi del gesto e l’identità dell’uomo.

Leggi anche: