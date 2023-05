Nuoro, non si ferma all’alt della polizia e fa fuoco: ferito un agente. L’uomo è in fuga

Scene da film questa mattina in pieno centro a Nuoro. Nel corso di un normale controllo di una pattuglia di polizia alla periferia della città, verso l’uscita per la statale 131, un’auto non si è fermata all’alt impartito e ha proseguito la sua corsa. Ne è nato un inseguimento tra le strade cittadine, con le auto della polizia che sono riuscite a intercettare il veicolo in via Brigata Sassari: l’uomo al volante ha quindi estratto la pistola e sparato, ferendo di striscio uno degli agenti, i quali hanno risposto al fuoco bucando le ruote dell’auto. L’autista è quindi fuggito a piedi, ma i poliziotti sarebbero già sulle sue tracce.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: