Il Messaggero svela: Papa Francesco ha consegnato all’ambasciatore russo Avdeed una lettera per Vladimir Putin

Papa Francesco avrebbe consegnato giovedì 11 maggio all’ambasciatore russo presso la Santa Sede, Alexander Avdeev, una lettera personale scritta al presidente russo Vladimir Putin. Lo rivela la vaticanista Franca Giansoldati, in un articolo sulla visita a Roma del presidente Volodymyr Zelensky scritto a quattro mani con Francesco Malfetano sul Messaggero di venerdì 12 maggio. La Giansoldati scrive che la visita di Zelensky che in Vaticano è prevista per sabato mattina è stata preceduta dalla «visita di congedo- con annesso lungo colloquio- dell’ambasciatore russo presso la Santa Sede, Alexander Avdeev (…) Ed è a lui che Papa Francesco avrebbe consegnato una lettera personale per il presidente russo». Il Messaggero ricorda che «non sarebbe la prima volta che Francesco si affida ad Avdeev per raggiungere Putin. La missione di pace vaticana (che non è un piano di pace), dovrebbe focalizzarsi soprattutto su questioni legate ad aspetti umanitari, in primis la vicenda dei 16 mila bambini ucraini rapiti dai russi e per i quali Bergoglio -dietro richiesta ucraina- ha promesso di attivarsi e fare il possibile». Nell’articolo si ricorda che Avdeev è stato elogiato pubblicamente diverse volte da Papa Francesco che lo ha definito «di grande cultura» e «persona seria, colta, molto equilibrato. Il mio rapporto con la Russia è principalmente è con questo ambasciatore».

Leggi anche: