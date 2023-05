Torino, scontri tra studenti di destra e sinistra durante il volantinaggio davanti al Liceo Einstein

Ancora scontri tra studenti di destra e collettivi di sinistra all’esterno di un liceo. È accaduto quest’oggi davanti al Liceo Einstein di Torino, dove un gruppo di giovani appartenenti a gruppi antagonisti, al grido di «via i fascisti dalle scuole» hanno tentato di bloccare le operazioni volantinaggio da parte di alcuni studenti appartenenti a collettivi di destra. Tra i due collettivi sono volati calci e pugni. Sul posto è intervenuta la polizia, identificando tutti gli studenti coinvolti nella rissa. Non è la prima volta che il liceo Einstein di Torino finisce sulle cronache nazionali. Lo scorso febbraio l’edificio ospitante il liceo in via Bologna era stato occupato da un collettivo di area antagonista, in segno di protesta contro il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, contro l’alternanza scuola-lavoro e minacciando sui social il vicepremier Salvini. Durante l’occupazione venne impedito l’accesso al liceo anche ai docenti e al presidente dell’istituto, Marco Chiauzza. In quell’occasione si crearono tafferugli tra occupanti e docenti, e si rese necessario l’intervento della polizia per placare la situazione. Nei giorni successivi, però, davanti all’istituto protestarono anche altri studenti, richiedendo di poter rientrare in aula e proseguire le lezioni.

Foto di repertorio: Ansa / Il liceo Einstein di Torino occupato a gennaio 2023

