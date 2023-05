Hacker filorussi contro siti istituzionali italiani: ancora irraggiungibile quello del Consiglio superiore di magistratura

Un nuovo attacco hacker, nelle ore della visita del presidente ucraino Zelensky a Roma, contro alcuni siti istituzionali italiani. A rivendicarlo è il collettivo filorusso NoName057, non nuovo a questo tipo di operazioni, che questa volta avrebbe colpito il sito del Conisglio superiore della magistratura e quello del ministero dell’interno. Quest’ultimo risulta accessibile, mentre quello del Csm è ancora irraggiungibile. Tempismo non casuale, quello di NoName057, che nella sua rivendicazione su Telegram ha annunciato: «Zelensky è in Italia per recitare la solita commedia A caccia di soldi, nulla di nuovo» A fine marzo, il gruppo di hacker russi aveva ripetutamente colpito diversi siti istituzionali, da quello della Corte Costituzionale alle pagine web di ministeri e dei trasporti pubblici.

