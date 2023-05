Parigi, Zelensky all’Eliseo da Macron: «A ogni visita in Europa cresce la pressione su Mosca»

«A ogni visita in Europa, le capacità difensive e offensive dell’Ucraina si espandono. I legami con si rafforzano e cresce la pressione sulla Russia.». Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che in tarda serata è arrivato alla base aerea di Villacoublay, a sud-ovest di Parigi, per una visita non annunciata e una cena di lavoro con Emmanuel Macron. Accolto dal primo ministro Elisabeth Borne e dal capo della diplomazia Catherine Colonna, il leader ucraino si è recato poi all’Eliseo dove lo ha accolto nel cortile del palazzo presidenziale il leader francese. I due si sono avviati verso i saloni della residenza ufficiale per parlare della situazione in Ucraina e dei «bisogni urgenti umanitari e militari» di Kiev durante una cena di lavoro. I due si sono poi avviati verso i saloni della residenza ufficiale del leader di Parigi per parlare della situazione in Ucraina e dei «bisogni urgenti umanitari e militari» di Kiev durante una cena di lavoro. Il colloquio tra i due, ha confermato in tarda serata l’Eliseo, «consentirà ai leader di proseguire ed approfondire il dialogo dopo l’incontro dell’8 febbraio scorso a Parigi e dopo i colloqui telefonici regolari che sono seguiti». Macron «ribadirà – si legge nel comunicato – il sostegno incrollabile della Francia e dell’Europa per ripristinare i diritti legittimi dell’Ucraina e difendere i suoi interessi fondamentali». Nella giornata di oggi, domenica 14 maggio, Zelensky ha preso parte a un bilaterale a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Al centro del meeting, il sostegno militare della Germania nei confronti di Kiev. «Ancora qualche visita in Occidente, poi lanceremo la controffensiva», ha detto in mattinata il presidente ucraino, prima di lasciare la capitale tedesca alla volta di Aquisgrana per partecipare alla cerimonia di consegna del Karlspreis, il premio Carlo Magno.

