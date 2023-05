Zelensky in Germania incassa altri aiuti militari: «Attaccare in Russia? Noi liberiamo nostri territori». Scholz: «Pace se Mosca si ritira»

Il presidente ucraino arriva in Germania dopo la visita in Italia e ricuce i rapporti con Berlino che ribadisce totale appoggio anche sulle richiesta di Kiev nei negoziati di pace

«La Germania è il secondo paese dopo gli Stati Uniti per la misura degli aiuti militari. Con il pacchetto di aiuti abbiamo la possibilità di proteggerci e di difenderci». È quanto ha dichiarato Volodymyr Zelensky a Berlino ringraziando il cancelliere tedesco Olaf Scholz per il nuovo pacchetto di aiuti dal valore di 2,7 miliardi di euro. Il presidente ucraino fa sapere che la seconda parte dei loro colloqui si concentreranno sugli aerei da guerra. «Lavoriamo a formare una coalizione di combattimento con i caccia. Mi rivolgerò ai tedeschi per chiedere alla Germania di farne parte», ha annunciato in conferenza stampa. Per Zelensky la leadership di Scholz è fondamentale: «Con lui c’è la chance di rendere più sicuro il mondo. Più la Germania assume la leadership, più speranze ci sono per la pace».

Scholz: «La Russia deve ritirarsi»

Dal canto suo, il cancelliere tedesco riconosce che anche se «l’Ucraina vuole la pace, non si può congelare il conflitto». E ribadisce che la Russia deve prima di tutto ritirare le sue truppe e rispondere dei suoi atti. Oltre a sottolineare nuovamente che la Germania «sosterrà Kiev finché sarà necessario» e che gli aiuti proseguiranno anche nei prossimi anni. Poi la solidarietà al popolo ucraino: «Di fronte all’orrore, alla palese ingiustizia, vi siamo sempre più vicini».

