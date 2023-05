Angelina Mango sulla copertina della playlist “Generazione Z” di Spotify: chi è la vincitrice delle categoria Canto di Amici

Angelina Mango è la vincitrice nella categoria “Canto” di Amici 23. Subito dopo la vittoria del talent di Maria De Filippi, la cantante che ha conquistato sin dalla prima puntata il cuore dei giovanissimi fan della trasmissione, ha conquistato anche la copertina della playlist “Generazione Z” su Spotify, principalmente rivolta a un pubblico tra i 18 e i 24 anni. Ma chi è Angelina Mango? La vincitrice di Amici è la secondogenita di Laura Valente, voce dei Matia Bazar (dopo l’abbandono di Antonella Ruggiero, ndr), e del cantautore Giuseppe Mango, noto al pubblico semplicemente come Mango, il cantautore morto nel 2014 dopo essere stato colto improvvisamente da infarto. Angelina, classe 2001, nel corso del talent ha ricevuto il plauso sia dai giudici della trasmissione, ma ha riscosso anche un enorme successo anche tra il pubblico. E non è un caso che sia stata scelta da Spotify come “volto” della playlist dedicata alla Generazione Z: in pochissimi mesi il suo singolo d’esordio Voglia di vivere, presentato a gennaio, ha fatto registrare oltre 4,5 milioni di ascolti. Ma anche il secondo singolo che Angelina Mango ha presentato ad Amici lo scorso 12 marzo, Mani vuote, ha fatto incetta di ascolti in pochissimi mesi, arrivando a 1,5 milioni di stream. Il terzo inedito che la giovane promessa della musica ha presentato durante il talent s’intitola Ci pensiamo domani, e farà parte del suo primo disco Voglia di vivere, in uscita il prossimo 19 maggio.

La carriera

Prima di approdare ad Amici nella squadra di Lorella Cuccarini e di trionfare nella categoria Canto, Angelina Mango sin da giovanissima ha sempre avuto interesse per il mondo della musica, così come il fratello Filippo, classe 1995, e batterista. Angelina, oltre a cantare è anche una valida chitarrista. A soli 20 anni ha pubblicato il suo primo album, Monolocale, Nel gennaio 2022 ha pubblicato diversi singoli prodotti da Tiziano Ferro, tra cui Walkman e Rituali. Sempre nel corso dello stesso anno, Angelina Mango ha partecipato a Sanremo giovani, senza però riuscire ad arrivare tra i finalisti che si sono esibiti sul palco del Festival di Sanremo. Ma Angelina non si è fatta abbattere, e così ha deciso di partecipare alle selezioni di Amici, riuscendo non solo a partecipare al programma, ma anche a vincerlo. Angelina non è la prima “figlia d’arte” che partecipa al talent di Maria De Filippi: lo scorso anno, tra i giovani cantanti in gara durante il talent c’era LDA, figlio di Gigi d’Alessio, che ha partecipato all’edizione 2023 della kermesse canora sanremese. Angelina Mango, inoltre, assieme al fratello Filippo, si è esibita anche sul palco del Concertone del 1 maggio a Roma, a riprova del grande successo riscosso tra il pubblico a soli 22 anni.

