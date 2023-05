Fazio lascia la Rai, l’ironia (amara) di Fiorello: «Immagino la riunione: “C’è uno bravo, che facciamo? Via”» – Il video

Continuano le reazioni all’addio di Fabio Fazio alla Rai. A cui si aggiunge quella ironica di Fiorello. «Io già immagino la riunione: “C’è uno bravo, che facciamo? Via”», dice nella sua rassegna stampa di Viva Rai 2. Per poi mostrare una foto di Fazio imbrattata con su scritto «Che tempo che faceva», e dire ironicamente: «Guardate già i vertici Rai cosa facevano». Poi prosegue sottolineando di non voler fare la stessa fine: «Ragazzi, io non voglio essere epurato eh!». Da qui il consiglio ai suoi: «Siate meno bravi. E soprattutto non dite cose sconvenienti. C’è uno che faceva guadagnare e funzionava? Via!». Ieri sera, dopo l’ufficializzazione del suo passaggio a Discovery, Fazio ha lasciato un commento emozionato: «Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni». Un addio atteso, che ha fatto molto discutere. Soprattutto dopo l’esultanza del vicepremier Matteo Salvini che ha voluto salutare il noto conduttore e Luciana Littizzetto con un laconico «Belli ciao», tra non poche polemiche.

