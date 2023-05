Juventus, doccia fredda su Pogba: infortunio più grave del previsto, stop di almeno 20 giorni

È ben più grave di quanto sperato da tifosi e società l’infortunio per Paul Pogba, che rischia di chiudere in anticipo la stagione. Gli esami medici per il francese della Juventus hanno evidenziato una «lesione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra». Pogba era crollato a terra dopo appena 22 minuti durante Juventus-Cremonese, tornato in quell’occasione titolare dopo un anno dall’ultima volta. Il centrocampista si era fatto male da solo mentre calciava. Fatale per lui la torsione della gamba sinistra durante la conclusione di destro. Pogba ha già cominciato la riabilitazione, nella speranza di tornare in campo entro la fine della stagione, per quanto le previsioni indichino almeno 20 giorni prima che il francese possa tornare in campo, con l’ultimo impegno per i bianconeri fissato per il 4 giugno.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: