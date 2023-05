«Chat Lock», cos’è la nuova funzione di WhatsApp per proteggere le proprie conversazioni

Mark Zuckerberg ha annunciato l’uscita di una nuova funzione su WhatsApp, che permetterà di proteggere le proprie chat con una password e nascondere le conversazioni. La nuova feature della diffusissima app di messaggistica istantanea si chiamerà «Chat Lock» e sarà disponibile a breve, nei prossimi giorni, per tutti gli utenti. Come funziona? La nuova funziona è molto semplice, sia nelle intenzioni che nella sua applicazione. È infatti uno strumento pensato per aumentare la privacy di ciascun utente, che potrà decidere quali conversazione togliere dalla lista generale, evitando che possano esser lette inavvertitamente e senza autorizzazione. Per nascondere la conversazione, basterà tenere premuto sulla chat – personale o di gruppo – e dal menu a tendina scegliere la funzione «Chat Lock». A questo punto l’intera conversazione verrà trasferita in una cartella separata, nascosta e privata, visibile solo con Face ID, con l’impronta digitale registrata sul dispositivo o con il codice di sblocco dello smartphone. Quando arriveranno messaggi – di testo, foto o video – sulla o sulle chat protette, si riceverà una notifica discreta in cui non comparirà né il mittente né il contenuto del messaggio.

