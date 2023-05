Zelensky in volo verso Kiev dopo gli incontri europei: «Grazie Italia per l’aiuto alla difesa dei nostri cieli»

Dopo tre giorni di incontri nelle principali cancellerie europee, un tour iniziato a Roma e conclusosi a Londra, Volodymyr Zelensky è di ritorno a Kiev. E dall’aereo che lo sta riportando a casa, nel cuore della guerra, il presidente dell’Ucraina vuole ringraziare nuovamente i Paesi che stanno sostenendo Kiev nel conflitto contro la Russia. «Torniamo più forti, ne sono sicuro. In tutti gli incontri abbiamo discusso della nostra Formula di pace, e ora c’è più disponibilità da parte dei nostri partner a seguirci», scrive Zelensky, «c’è più sostegno per la nostra adesione all’Ue, più comprensione del fatto che l’adesione dell’Ucraina alla Nato è inevitabile», che fissa così i tre obiettivi politici. Nel video condiviso sui social, il presidente si rivolge anche all’Italia. «Ringrazio l’Italia per l’aiuto nel proteggere la nostra gente e i nostri cieli e nel preparare la completa ricostruzione dell’Ucraina dopo le ostilità», e sull’incontro con il Pontefice aggiunge: «Abbastanza incoraggiante».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: