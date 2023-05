A Faenza l’inviata di Agorà sul maltempo scappa dall’albergo attraverso un garage e viene sgridata in diretta tv

Acque agitate negli studi di Agorà, programma Rai del mattino. Mentre il centro di Faenza è invaso dall’acqua alta e le autorità invitano i cittadini a rimanere in casa l’inviata Barbara Gubellini esce in strada e si becca anche una sgridata in diretta da parte della conduttrice Monica Giandotti. A riportarlo è Marco Zonetti su Dagospia. Gubellini si collega con lo studio diverse volte, la prima dall’albergo in cui è ospitata, spiegando, con tanto di diretta dal balcone, quanto sia difficile se non impossibile lasciare il palazzo. Poi, qualcosa cambia.

Buongiorno e bentornati ad #agorarai. La situazione in Emilia Romagna e nelle Marche è drammatica. La nostra @BGubellini è Faenza, una delle città più colpite, bloccata in albergo dall’acqua. #17maggio pic.twitter.com/NNUP0OqWqS

— Agorà (@agorarai) May 17, 2023

Nel collegamento successivo l’inviata è riuscita a lasciare la stanza d’hotel e si aggira per le strade della città completamente sommerse. «Guarda, Monica, sono stata l’unica dell’albergo a scappare. Ho fatto proprio una cosa che Mario Tozzi mi sgriderebbe». E spiega: «Sono passata dal retro e ho attraversato un garage che però aveva una porta apribile con una spinta». Parole che non sono affatto piaciute alla conduttrice Monica Giandotti che, al rientro in studio, precisa come quello che stanno vedendo i telespettatori non si possa fare.

La tensione sale. L’inviata osa replicare a Giandotti, peggiorando, forse, la situazione: «Però era un garage al piano terra, non era seminterrato. E comunque sia, la bellezza di riuscire ad uscire è tanta, ti dico la verità». Giandotti non ci sta: «Noi facciamo servizio pubblico, siamo sul campo e rischiamo di dare informazioni fuorvianti. La nostra giornalista è riuscita, diciamo, a raggiungere la strada ma l’appello dei sindaci è di restare a casa! E salire ai piani alti. Quindi la nostra Gubellini ha sbagliato non solo a dire quello che ha detto ma diciamo anche ad esultare». La conduttrice poi chiude la questione senza lasciare replica all’inviata, anzi. Chiude il collegamento e dà la linea al collega a Reykiavik.

Leggi anche: