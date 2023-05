Maltempo in Emilia-Romagna, esondazioni ed evacuazioni tra Faenza, Cesena e Forlì. Gli appelli sui social: «L’acqua sta salendo»

Un uomo è morto per l’ondata di maltempo in Emilia-Romagna. Un anziano che abitava in via Firenze a Forlì vicino agli argini del fiume Montone. È morto annegato al piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al piano superiore alle ore 22. Ha riferito di non sapere dove fosse il marito. Che è stato poi trovato senza vita. C’è un morto anche a Ronta di Cesena in via Masiera Seconda. Si tratta di un uomo di 70 anni. Risulta ancora dispersa la moglie. Intanto continuano a tracimare i fiumi. Molte zone sono allagate e le evacuazioni continuano. «La realtà ha superato le peggiori previsioni», ha detto il presidente della regione Stefano Bonaccini. Il fiume Santerno a Ravenna e il Lamone sono esondati. Le popolazioni sono state evacuate.

Faenza, esondazioni ed evacuazioni

A Faenza c’è chi chiede aiuto sui social network: «Aiuto, siamo a due gradini poi c’è il balcone, abbiamo due bambini», scrive Riccardo. O ancora «via Pantoli 29, l’acqua sta salendo velocemente arrivando all’ultimo piano», dice Fabrizio. Le previsioni dicono che fino alle 12 di oggi sono previsti 60 millimetri di acqua. La situazione più delicata al momento è quella della città di Faenza (Ravenna), già duramente colpita dall’ondata di inizio maggio. Verso le 21 è esondato il Lamone che stavolta, però, ha rotto l’argine anche sul lato sinistro facendo riversare l’inondazione verso il centro della città, dove l’acqua ha superato in alcuni punti anche i primi piani delle case. Molte persone cercano aiuto sui tetti e sono in corso i soccorsi.

In molte zone di Faenza non c’è la corrente elettrica e le linee telefoniche sono intasate. La città è per buona parte al buio e sommersa dall’acqua. Attualmente anche le linee internet di rete mobile hanno difficoltà non solo a Faenza ma in tutta la Romagna. In città ci sono persone che cercano aiuto dai tetti e sono in corso i soccorsi. In alcune strade l’acqua ha ormai superato i primi piani delle case. I soccorsi arrivano anche con gli elicotteri.

A Cesena e a Forlì

È esondato anche il Savio a Cesena, allagando una parte della città a ridosso del centro, così come il Montone a Forlì. La situazione riguarda però praticamente tutti i fiumi del Forlivese, del Cesenate, del Ravennate e di parte delle province di Bologna e di Rimini. Evacuazioni sono in corso in moltissimi centri dell’area interessata, praticamente in tutte le zone lungo le aste dei fiumi. Sindaci, soccorritori e Protezione civile stanno invitando tutte le persone che abitano lungo il corso dei fiumi a salire ai piani alti, se necessario anche sui tetti, perché si prevedono nuove esondazioni e le previsioni del tempo dicono che cadrà ancora molta pioggia, almeno fino a oggi pomeriggio. Sono attesi ancora 60 millimetri di pioggia, che finirà tutta nei fiumi perché il terreno è già saturo d’acqua dopo l’inondazione delle scorse settimane.

Scuole chiuse e treni fermi

Anche oggi in quasi tutta l’area che va da Rimini a Bologna le scuole saranno chiuse e la circolazione ferroviaria interrotta. In molte zone, anche quelle non colpite direttamente dalle inondazioni, ci sono interruzioni di energia elettrica. I soccorritori sono al lavoro ovunque. Gli appelli che si ripetono in queste ore invitano a mettere al primo posto la propria personale incolumità. Il comune di Ravenna ha chiesto agli abitanti della zona di Ponte Nuovo di andare nei piani alti. Intanto il fiume Santerno tra Ca’ di Lugo e San Lorenzo, nel territorio comunale di Lugo, in provincia di Ravenna è esondato. Ieri pomeriggio in via precauzionale era stato chiuso il ponte di Ca’ di Lugo e erano state evacuate le abitazioni in prossimità e nei luoghi a rischio.

L’esondazione del fiume Santerno e del Sillaro

L’arrivo della piena straordinaria del fiume Santerno aveva per questo portato il sindaco a ordinare a tutti coloro che risiedono in zone prossime ai fiumi, degli abitati di San Lorenzo, Villa San Martino, Ca di Lugo, Santa Maria in Fabriago, Belricetto, San Bernardino, Giovecca, Bizzuno, San Potito, di spostarsi ai piani superiori, o, se non possibile, lasciare l’abitazione. Sono predisposti punti di raccolta presso il Pala Sabin, in via Sabin, 50 a Lugo, o presso il Pala Lumagni, via Lumagni, 34 sempre a Lugo. Il sindaco di Medicina (Bologna) Matteo Montanari ha fatto sapere che è esondato anche il Sillaro: «I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato una tracimazione e una potenziale rottura alla base del fiume Sillaro. Per questo motivo abbiamo disposto l’evacuazione del centro abitato di Portonovo a partire dalle abitazioni più vicine al fiume visto il progressivo aumento della fuoriuscita».

60 millimetri di acqua

Il primo cittadino ha fatto sapere che «sono aperti e a disposizione delle famiglie evacuate in situazioni di necessità il Centro Ca Nova a Medicina in via San Carlo 1331 e il Centro Sociale a Sant’Antonio in via Cappelletti». Dalle ore 23 è sospesa la circolazione dei treni tra Ravenna e Ferrara. Il casello di Pesaro dell’autostrada A14 in direzione nord è stato chiuso sia in entrata sia in uscita per allagamento: nella zona è presente un sottopasso. È invece aperto il casello in direzione sud, dove non si trovano sottopassi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: