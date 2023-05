Maltempo Emilia-Romagna: molti i treni in ritardo o cancellati, ecco come sapere quali

Il maltempo che in queste ore sta interessando l’Emilia-Romagna e le Marche oltre a creare enormi danni e morti sta creando anche notevoli ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Attualmente lungo la linea Adriatica sono confermate diverse interruzioni, con conseguente cancellazione di treni e ritardi.

Alta Velocità: 17 i treni cancellati

Sono 17 i treni cancellati in giornata al momento, tra Emilia Romagna e Marche. La circolazione, informa Trenitalia, rimane sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo e ora anche tra Bologna e Sasso Marconi. Il traffico ferroviario permane rallentato tra Rimini e Senigallia. Per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni Alta Velocità e InterCity subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni. I treni Regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso a Forlì, Pesaro e Ravenna.

La lista dei treni Alta Velocità cancellati:

• FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00)

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33)

• FR 9638 Napoli Centrale (12:30) – Milano Centrale (16:58)

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) – Napoli Centrale (17:33)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:48)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10)

• FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34)

Per chi aveva in programma di spostarsi in treno è possibile conoscere gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina “Notizie infomobilità” di Trenitalia.



La lista dei treni Italo cancellati

Non solo Trenitalia. Cancellati anche alcuni treni Italo, la lista dei treni soppressi si trova sul sito dell’azienda. Risultano cancellati i treni 9978 – 9980 – 9984 – 9979 – 9983 – 9985. Per informazioni, assistenza, rimborso o per concordare un’alternativa di viaggio la società consiglia di contattare Pronto Italo 060708.

Leggi anche: