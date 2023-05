Maltempo in Emilia-Romagna, annullato il Gran premio di Imola: «Non ci sono le condizioni»

Dopo il vertice tra le autorità locali, la Protezione civile e gli organizzatori della Formula 1, è stato deciso di annullare il Gran premio di Imola previsto per questo fine settimana. Nubifragi ed esondazioni hanno reso la situazione drammatica in molte aree dell’Emila-Romagna, causando almeno 5 vittime e impegnando tutte le unità dei vigili del fuoco in centinaia di operazioni di soccorso. Il Gp si sarebbe dovuto correre dal 19 al 21 maggio, ma non ci sono le condizioni di sicurezza, come confermato anche dal presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani e riportato dal Corriere della Sera. Basti pensare che nel comune erano attese ad assistere la gara circa 160mila persone.

