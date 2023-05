Michela Murgia e quel taglio dei capelli in diretta social: «Non era previsto. Mi sentivo sicura di me, poi sono crollata»

«Nel video in cui mi rasano i capelli indosso un vestito di Valentino. Non era previsto che me li tagliassi in quel momento perché stavamo prendendo i take per il lancio social del libro». A parlare è Michela Murgia, che da pochi giorni ha lanciato il suo ultimo libro Tre Ciotole e sta affrontando – ora pubblicamente – la convivenza con un tumore al quarto stadio. Lo scorso 8 maggio la scrittrice ha diffuso un filmato sui social in cui le vengono rasati i capelli. Con lei erano presenti il figlio e alcuni amici. Oggi, 17 maggio, in un’intervista a Daria Bignardi su Radio Capital, Murgia ha rivelato alcune curiosità su quel taglio che ha lasciato sorpresi i suoi fan e lettori, e quanto sia stato difficile. «Ero molto sicura di me, mi dicevo che ero alla settima radioterapia ma che ero sarda ed ero sicura che i miei capelli avrebbero resistito. Invece mi passo la mano fra i capelli e mi resta una ciocca in mano», racconta la scrittrice.

La gaffe sul vestito

«Credevo di essere preparata ma invece ho avuto un crollo verticale e non me la sentivo più di lavorare. Per fortuna chi era intorno a me ha deciso di trovare qualcuno che mi tagliasse i capelli in quel momento e ho potuto rasarli», prosegue. Per poi rivelare che qualcuno le ha anche detto: «Accidenti, che meraviglia le mantelline di quel parrucchiere, il mio ce le ha solo nere…». Senza capire che in realtà Murgia aveva addosso un Valentino, che non era certo previsto per una seduta dal parrucchiere. «Poi mi sono scusata con la casa di moda perché mi è dispiaciuto abbinare il loro brand fashion a un rituale oncologico, ma invece erano tutti entusiasti e onorati», conclude l’autrice.

«Non esistono famiglie tradizionali»

Nell’intervista con Bignardi la scrittrice racconta diversi aspetti del suo nuovo romanzo che rivelano, in parte, anche la sua vita. Ribadisce, inoltre, alcuni punti che da sempre porta avanti nelle sue lotte femministe e per i diritti civili: «Le famiglie e le coppie tradizionali escono a pezzi da questo romanzo», spiega. «A volte facciamo un gioco a cena, quando c’è qualche ospite. Chiediamo di elencare cinque coppie tradizionali, quelle secondo il codice del Mulino Bianco, che sono felici. E ci rendiamo conto che, perfino chi propugna quel modello, non è in grado di elencare cinque famiglie felici», chiosa.

Leggi anche: