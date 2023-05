Olimpiadi, la Rai si aggiudica i diritti in chiaro in tv e in streaming fino al 2032

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, oltre 250 ore di programmazione, saranno disponibili in esclusiva in chiaro sulla Rai. E anche quelle successive del 2030, non ancora assegnate, ma anche le edizioni estive di Los Angeles 2028 e Brisbane 2032. La Rai si è aggiudicata i diritti di trasmissione per l’Italia per tutte le piattaforme (tv, internet e mobile), lineari e non lineari, in esclusiva in chiaro, oltre ai diritti radiofonici in via non esclusiva per Italia, San Marino e Città del Vaticano, con obbligo di criptaggio e geo-bloccaggio. «Confermato il nostro impegno nella trasmissione dei grandi eventi sportivi planetari, nel pieno rispetto della propria mission di servizio pubblico», festeggiano da viale Mazzini, dopo la conferma dell’acquisizione dei diritti da parte del Comitato internazionale olimpico, attraverso l’offerta UER/Warner-Discovery. La Rai ha i diritti in esclusiva free to air su tutte le piattaforme anche per le 360 ore della programmazione delle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: