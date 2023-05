È morto Helmut Berger, addio all’attore scoperto da Luchino Visconti e suo compagno di vita

È morto a 78 anni Helmut Berger, l’attore austriaco protagonista di numerosi film di Luchino Visconti di cui fu compagno di vita. Berger è morto nella notte a Salisburgo in modo «inaspettato», secondo una fonte citata dal sito tedesco Tageschau, alla viglia del suo settantanovesimo compleanno. Berger era stato scoperto dal regista italiano e recitò in alcuni dei suoi film più famosi negli anni Settanta tra cui La caduta degli dei, Ludwig e Gruppo di famiglia in un interno. Di Visconti, Berger aveva detto in alcune recenti interviste: «È stato il mio maestro, di vita e di cultura. Era un uomo che non ha fatto solo cinema, ma anche teatro e opera, con dive come Mirella Freni e Maria Callas. Un uomo indimenticabile. Siamo stati insieme per molti anni, ci siamo scambiati tutto. Quando è morto mi è crollato il mondo addosso». Berger ha sempre dichiarato di non aver mai sentito di essere stato discriminato per il suo orientamento sessuale: «Mai. E pensi che sono stato il primo ad aver avuto il coraggio di dirlo apertamente. D’altronde che cosa avrei dovuto fare? Sono così e così rimango, piaccia o no. Ognuno ha la sua natura».

ANSA | A sinistra il regista Luchino Visconti sul set di Ludwig nel 1972 assieme a Romy Schneider ed Helmut Berger

