Chiara Ferragni e Fedez in lacrime al lancio di “The Ferragnez”: «Abbiamo affrontato momenti che pensavo ci avrebbero distrutti» – Il video

Lacrime, sorrisi e cenni d’intesa. «Questo video di Whoopsee durante la première rappresenta al 100% la seconda stagione della serie: si ride o si piange. Girare questa stagione non è sempre stato facile e abbiamo affrontato momenti che pensavo ci avrebbero distrutti». Con queste parole Chiara Ferragni condivide su Instagram un filmato che ritrae lei e Fedez commossi durante la visione della première della seconda stagione di The Ferragnez. «Abbiamo avuto paura, ci siamo emozionati e abbiamo voluto condividere anche questa parte con voi, perché noi siamo così e da sempre abbiamo comunicato in questo modo», aggiunge l’influencer sul social. «Viva le emozioni, perché sono la parte più vera della nostra vita», chiosa Ferragni. Da oggi sono disponibili le prime 4 puntate della serie su Prime Video. Gli ultimi tre saranno disponibili dal 25 maggio. Ci sarà poi un episodio speciale dedicato alla partecipazione a Sanremo, dove Fedez è stato ospite facendo scalpore in particolare per il bacio con Rosa Chemical. Ma sarà disponibile a settembre. La première della serie è stata presentata ieri, 17 maggio, a Milano in un bagno di folla tra i fan.

Il cancro, le lacrime e l’amore per i figli

Nelle puntate disponibili ci sono il cancro, le lacrime prima dell’intervento, l’amore per i figli Vittoria e Leone, la riconciliazione con J-ax, e l’annuncio che Ferragni sarebbe stata tra le co-presentatrici del Festival di Sanremo 2023. Oltre a un litigio davanti al terapeuta. «Non ho avuto paura di morire in sé, la mia paura più grande era non essere ricordato dai miei figli, questa è la cosa che più mi spaventava. Il mio desiderio è vedere i miei figli crescere», dice Fedez nella nuova stagione. La prima puntata è, infatti, quasi interamente dedicata al cancro neuroendocrino del pancreas e all’operazione del cantante. E poi ci sono la riflessione sul trauma, le nuove priorità, il crollo emotivo, e la paura della morte. Dal secondo episodio l’atmosfera si alleggerisce, seppure resti il fil rouge del trauma del cancro. Infine nell’ultimo episodio disponibile si ride, grazie a una challenge che suggerisce il terapeuta.

Leggi anche: