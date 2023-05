Il curioso “miracolo” in diretta Tv a Trevignano, la statua di Gisella Cardia torna a piangere: «È un segnale per voi»

È tornata a lacrimare la statua della Madonna che Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, custodisce nel suo salotto di casa. L’episodio è avvenuto lo scorso martedì annunciato sui social con una foto da alcuni adepti e poi trasmesso ieri, 17 maggio, da Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso su Canale 5. Il presunto pianto della statua è infatti avvenuto proprio davanti alle telecamere del programma, dopo circa tre ore di intervista a Cardia. Davanti a quello strano e così puntuale avvenimento, Cardia ha commentato: «Evidentemente è un segno per voi. Non so, è un po’ che non lacrimava». Rispetto ai casi degli anni passati, quando dalla statua sarebbero uscite lacrime rosse simili a sangue, stavolta il liquido apparso sul volto della statua era trasparente. La presunta lacrimazione arriva tre giorni dopo la demolizione del gazebo abusivo usato da Cardia e da suo marito per i raduni periodici del fedeli.

FACEBOOK | L’immagine diffusa dagli adepti di Gisella Cardia sull’ultima lacrimazione della sua statua

