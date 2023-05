Texas, bambino di 4 anni trova una pistola in casa e spara al fratellino di 1 anno: ferito a una gamba

Ancora una tragedia sfiorata in Texas a causa delle armi. Un bambino di quattro anni ha sparato accidentalmente al fratellino di 1 anno in una città vicino a Houston. Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales, il bambino ha trovato una pistola non protetta a casa. E l’ha usata per sparare al fratellino, colpendolo a una gamba. Il piccolo è stato a sottoposto a un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita. Subito dopo la sparatoria sono state avviate le indagini per capire come il bambino sia riuscito a trovare una pistola carica e a sparare. Il padre dei due bambini ha raccontato che al figlio di 4 anni piace giocare con le pistole giocattolo. E che non si era reso conto di aver trovato una pistola vera, di proprietà di un familiare ospite in casa. Gli investigatori verificheranno anche se al momento dell’incidente erano presenti adulti in casa. Mentre l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris lavorerà con un gran giurì per decidere se e quali accuse verranno presentate in relazione all’incidente. Dall’inizio dell’anno a oggi, secondo un report dell’organizzazione no-profit Everytown for Gun Safety, negli Stati Uniti si sono sono registrate almeno 113 sparatorie causate da armi cariche finite erroneamente in mano a bambini. Che hanno causato finora la morte di 48 persone e il ferimento di altre 68.

