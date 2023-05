Grosseto, fa sesso per 24 ore e rischia di morire: turista tedesco ricoverato per una necrosi parziale dei genitali

Un turista tedesco di 50 anni è stato ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto in condizioni gravissime. L’uomo è ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione e la prognosi è riservata. Si trova in ospedale dall’11 maggio scorso dopo 24 ore di sesso e l’assunzione di ecstasy. Ha sviluppato uno choc settico che ha causato la necrosi dello scroto e del pene. I medici stanno cercando di fermare l’infezione. A spiegare ai sanitari cosa è successo è stata la moglie: i due avrebbero avuto rapporti sessuali per un giorno intero mentre lui ha assunto Mdma. Poi l’uomo si è sentito male. La coppia, spiega Maremma Oggi, era in vacanza a Castel del Piano.

