TikTok vietato in Montana, i creator si ribellano e continuano a pubblicare: «Vi preoccupa più il comunismo cinese che le pistole negli Usa» – Il video

Il Montana è diventato il primo stato americano a proibire Tik Tok. Il governatore repubblicano Greg Gianforte ha firmato la legge che mette al bando l’applicazione della app cinese gestita da ByteDance. E lo ha comunicato, via Twitter, come se la “paura rossa” fosse tornata a minacciare gli Stati Uniti d’America. «Il Partito comunista cinese – ha dichiarato il governatore – spia gli americani e mette a rischio la loro sicurezza». Il Montana rappresenta una svolta, perché il divieto di Gianforte è più esteso e prevede pene severe. Rispetto ad altri Stati americani, che si sono limitati a bloccare l’app solo sui dispositivi governativi, nel Montana sono previste sanzioni, con multe fino a 10mila dollari al giorno, per gli Apple e Google store che renderanno scaricabile la app. C’è una piccola postilla in quella che molti già bollano come “censura”: i cittadini del Montana potranno continuare ancora a usare la app, se già scaricata, senza esser sanzionati. Non solo: la legge avrà effetto a partire da gennaio 2024 e impedisce solo a TikTok di operare come azienda all’interno dello Stato.

Montana: la guerra dei creator contro il ban di Tik Tok

In nome del Primo emendamento della Costituzione, che sancisce la libertà di espressione, cinque creators, capitanati dal legale Ambika Kumar (lo stesso avvocato che ha lottato contro il ban tentato da Donald Trump nel 2020) hanno presentato ricorso avviando una battaglia legale. Il provvedimento potrebbe non avere una vita facile. Il tiktoker Swellcchrissyp, per esempio, attacca la decisione di Gianforte spiegando che i suoi non saranno gli ultimi video: «Chi se ne frega del comunismo cinese se le pistole vanno alla maggiore in America. In un video oggi ho spiegato come qui ci fossero più vacche che persone. Siamo solo 1 milione e 100 mila abitanti. Solo una piccola percentuale di noi usa Tik Tok. Penso che il governatore sia un po’ stupido». Finora Brooke Oberwetter, portavoce di TikTok negli Stati Uniti d’America, ha preferito non commentare il provvedimento.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: