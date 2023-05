Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele, il leader di Forza Italia torna a casa dopo 44 giorni di ricovero – Il video

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato dallo scorso 5 aprile. Il ricovero si era reso necessario a causa di una polmonite, come conseguenza di un indebolimento delle difese immunitarie per una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da due anni, come riferito dal professor Zangrillo e dal dottor Fabio Ciceri. L’ultimo bollettino medico reso noto dal San Raffaele risale al 3 maggio, quando Zangrillo e Ciceri avevano parlato di un «quadro clinico stabile e confortante». Nel corso di queste sei settimane, le condizioni del fondatore di Forza Italia sono andate via via migliorando nel tempo. Dopo aver trascorso 12 giorni in terapia intensiva, l’ex premier è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria, dove sono state tenute monitorate le sue condizioni, e con l’aiuto dello staff medico-sanitario Berlusconi ha potuto procedere con le cure associate alla riabilitazione. Durante il ricovero si sono alternate le visite della compagna Marta Fascina, così come dei figli, Marina e Piersilvio, del fratello Paolo Berlusconi, degli amici Gianni Letta e Fedele Confalonieri, del coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, e anche degli alleati di governo, tra cui il leader della Lega Matteo Salvini e la premier Giorgia Meloni. In queste settimane Berlusconi è apparso in video lo scorso 6 maggio, quando ha inviato un messaggio in vista delle elezioni amministrative, e trasmesso a margine della convention di Forza Italia a Milano.

