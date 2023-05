Alluvione in Emilia, Occhetto lascia di stucco Elly Schlein: «Il Signore ha visto quei ragazzi con la vernice inascoltati e ha mandato il diluvio»

Ospite stasera del talk show In Onda insieme alla segretaria del Pd, Elly Schlein, il suo “predecessore” Achille Occhetto ha lasciato di stucco la giovane leader, così come i conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio, con la sua spiegazione su cosa sia accaduto negli scorsi giorni in Emilia Romagna. «È stato il Signore che ha creato la terra», ha sostenuto Occhetto, «che da tempo vedeva questi ragazzi che con la vernice lanciavano allarmi ma erano inascoltati. E allora il Signore ha detto loro: “Ci penso io a fare capire chi non vi ascolta”. E ha fatto come quando mandó l’invasione delle cavallette. Così in tre giorni ha inviato la pioggia di sei mesi». Muta la Schlein come la De Gregorio. Solo Parenzo ha balbettato: «Certo che sentire un famoso ateo come lei parlare di Dio…».

