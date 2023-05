A Reggio Calabria un uomo è morto travolto da un albero caduto per il forte vento

Il forte vento che sta investendo la Calabria e in particolare la città di Reggio, dove persino il museo dei Bronzi di Riace è stato chiuso, ha causato anche una vittima: un uomo è morto travolto da un albero crollato per le raffiche di vento. L’incidente è accaduto nel quartiere Gebbione, in via San Giuseppe, nella zona sud del capoluogo. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, medici del 118 e polizia ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’uomo stava passeggiando con il proprio cane quando è stato travolto dall’albero crollato all’improvviso. In Calabria c’è un’allerta meteo arancione per quasi tutta la regione.

