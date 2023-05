Volley, Paola Egonu da record: vince la sua terza Champions League con tre squadre diverse e annuncia il ritorno in Italia

Una prestazione strepitosa e un bottino da record: Paola Egonu ha guidato questa sera la sua attuale squadra, il VakifBank di Istanbul, alla vittoria della Champions League di pallavolo femminile contro le rivali turche dell’Eczacibasi con una prestazione fenomenale: 42 i punti messi a segno dall’opposta italiana al Pala Alpitour di Torino, decisivi per mettere a sicuro il 3-1 finale della squadra di Istanbul. Egonu, raggiante a fine gara, ha di che gioire anche per il record stabilito: il titolo europeo vinto stasera è il terzo della sua carriera, vinto con tre squadre diverse: Novara (2019), Conegliano (2021) e ora VakifBank. Quella giocata a Torino è stata però l’ultima partita di Egonu con la maglia del club turco: dopo l’estate in azzurro con le compagne di Nazionale, la campionessa tornerà infatti a giocare in Italia. L’approdo sarà questa volta in terra lombarda, alla Vero Volley a Milano, come ha confermato la stessa giocatrice alla fine della gara ai microfoni di Eurosport.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: