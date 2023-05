Acquaviva delle Fonti (Bari), 54enne accoltella la moglie davanti alla figlia adolescente: fermato dai carabinieri

La donna adesso si trova in prognosi riservata. In passato aveva già denunciato il suo aggressore

Sfiorata la tragedia ad Acquaviva delle Fonti, paese a pochi chilometri da Bari: in una casa del centro storico, nella serata di sabato 20 maggio, una lite coniugale è finita nel sangue. Secondo quanto ricostruito nell’edizione locale di Repubblica, infatti, una 43enne di origine albanese è stata colpita con tre coltellate al torace dal marito, che ha 54 anni e anche lui viene dall’Albania. Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi di una dei loro cinque figli, una ragazzina 16enne che ha raccontato tutto agli investigatori. Adesso suo padre è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Ancora con i vestiti insanguinati, infatti, è stato bloccato nelle vicinanze della stazione dei carabinieri del paese e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Durante un sopralluogo in casa della coppia, gli investigatori hanno anche individuato e recuperato il coltello utilizzato per l’aggressione.

La donna si trova adesso ricoverata in rianimazione post operatoria, con riserva di prognosi: è stata ferita gravemente ad un polmone. Dopo l’aggressione, ha avuto la forza di raggiungere la strada da dove ha chiesto aiuto mentre il marito si allontanava. I soccorsi sono dunque stati chiamati dai loro vicini, già in allerta dopo aver sentito le urla che provenivano dalla casa. La vittima è stata portata in ambulanza prima all’ospedale di Acquaviva e poi trasferita nel reparto di chirurgia toracica del Policlinico di Bari, dove è stata operata. In passato aveva già denunciato il marito, ma in seguito aveva deciso di ritirare le accuse. Le indagini, coordinate dal pm Lanfranco Marazia della Procura di Bari, sono condotte dai carabinieri della compagnia di Gioia del Colle.

Leggi anche: