Emilia-Romagna, Meloni dopo la visita nelle zone alluvionate: «Siamo pronti a fare la nostra parte» – Il video

«Siamo pronti a fare la nostra parte». Così, la premier Giorgia Meloni dopo la visita di oggi – domenica, 21 maggio – nelle zone alluvionate. «Oggi in Emilia-Romagna per vedere di persona la difficile situazione in cui si trova questa terra», ha scritto la presidente del Consiglio su Facebook, postando un video del sopralluogo nei paesi del Forlivese e del Ravennate. «Il compito del Governo e dello Stato, oltre all’incredibile lavoro della Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, è garantire risposte immediate. Le prime risorse – continua Meloni – saranno per l’emergenza e per tutti i provvedimenti necessari ad esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte». E poi ancora: «Bisognerà poi lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione: per questo saranno prima necessarie una stima completa e una semplificazione per quanto riguarda le procedure», conclude la premier, rientrata a Roma dopo il sopralluogo durato tutto il pomeriggio prima della riunione in prefettura a Ravenna. Ieri, sabato 20 maggio, la presidente del Consiglio aveva interrotto con un giorno d’anticipo la sua partecipazione al G7 di Hiroshima, in Giappone, proprio per visitare le zone colpite dalle esondazioni e incontrare le popolazioni coinvolte. «Ho bisogno di rendermi conto di persona della situazione e di preparare il Cdm di martedì», aveva spiegato Meloni in conferenza stampa. Per martedì, 23 maggio, è invece convocato il Cdm, che discuterà dei danni e degli aiuti da distribuire, e domani la premier ha fatto sapere che passerà tutta la giornata con i ministri per ottimizzare i provvedimenti.

