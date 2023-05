Europei di ginnastica ritmica, medaglia d’oro alla palla per Sofia Raffaeli

Medaglia d’oro alla palla per l’italiana Sofia Raffaeli agli Europei di ginnastica ritmica, in corso in questi giorni a Baku, in Azerbaijan. L’azzurra ha conquistato il gradino più alto del podio con 33.650 punti, superando la bulgara Stiliana Nikolova e la azera Zohra Aghamirova. Nella finale al cerchio, Raffaeli ha chiuso invece al quarto posto (32-50 punti), mentre la medaglia d’oro è stata vinta dall’ucraina Viktoriia Onopriienko (33.250). L’atleta marchigiana partecipa anche alla finale alle clavette. Soltanto ieri, Raffaeli aveva ottenuto un’altra vittoria: una medaglia d’argento nel concorso generale individuale. Lo scorso anno, l’azzurra – classe 2004 – è diventata la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del mondo ed è campionessa mondiale all-around 2022.

Credits foto: FEDERGINNASTICA/Simone Ferraro

Continua a leggere su Open

Leggi anche: