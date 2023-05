F16 all’Ucraina, Trump all’attacco di Joe Biden: «Così avvicina la terza guerra mondiale: solo io posso evitarla»

Manca ancora un anno e mezzo alle elezioni presidenziali americane del 2024, ma sembra che la guerra in Ucraina sia sulla buona strada per diventare uno dei temi di maggiore scontro tra i candidati. Qualche giorno fa, alla vigilia del G7 di Hiroshima, il presidente Joe Biden ha promesso a Volodymyr Zelensky il suo via libera sull’addestramento dei piloti ucraini sugli F-16. Una scelta su cui il suo predecessore Donald Trump, candidato alle primarie repubblicane in vista del voto 2024, non ha esitato a dire la sua. «Biden continua ad avvicinare il mondo sempre di più alla guerra nucleare. Io sono l’unico candidato che può impedire la terza guerra mondiale. Porrò fine alle uccisioni e allo spargimento di sangue e porterò la pace in Europa e nel mondo!», scrive Trump sul suo social network Truth rilanciando un articolo del New York Times. Non è la prima volta che il tycoon critica frontalmente la politica della Casa Bianca sul sostegno all’Ucraina. In più occasioni, Trump ha assicurato che, se fosse presidente, «la guerra in Ucraina finirebbe in 24 ore». Sempre qualche giorno fa, l’ex presidente americano ha proposto di esercitare molta più pressione sugli alleati europei, accusandoli di non fare abbastanza per il sostegno a Kiev. «L’Ue deve mettere più soldi per la guerra in Ucraina. Pensano che siamo stupidi. Gli Usa hanno investito 171 miliardi di dollari, l’Europa ha un sacco di soldi, voglio che ne mettano di più», ha attaccato Trump.

Credits foto: EPA/Cj Gunther

Continua a leggere su Open

Leggi anche: