La svolta di Biden sull’Ucraina, via libera all’addestramento dei piloti di Kiev sugli F-16. Zelensky: «Decisione storica»

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha informato i leader del G7 che sosterrà «uno sforzo congiunto con alleati e partner per addestrare i piloti ucraini su velivoli di quarta generazione, compresi gli F-16». Lo ha riferito alla Cnn un alto dirigente dell’amministrazione precisando, inoltre, come la formazione «avverrà interamente in Europa» e coinvolgerà anche il personale statunitense. «Il completamento – continua il funzionario Usa – dovrebbe richiedere diversi mesi». Si tratta, per certi versi, di una svolta nell’andamento (futuro) del conflitto in Ucraina e sulle forme del sostengo militare a Kiev. All’inizio di questo anno, il presidente Biden aveva escluso l’opzione rispondendo con un secco «no» alla domanda se fosse favorevole all’invio dei jet da combattimento. Il timore è sempre lo stesso: l’escalation nel conflitto con Mosca che considera sempre di più la Nato come parte belligerante. Tuttavia, sembra esserci ora una “timida” apertura. La decisione di sostenere l’iniziativa di formazione dei piloti di Kiev «è stata presa molto rapidamente», hanno detto i dirigenti. E sarebbe stata presa da Biden in seguito agli incontri con i leader del G7 a Hiroshima, in Giappone, dove il tema degli F-16 in Ucraina è stato al centro del dibattito. «Poiché la formazione si svolgerà nei prossimi mesi, la coalizione di Paesi che partecipano a questo sforzo deciderà quando fornire effettivamente i jet, quanti ne forniremo e chi li fornirà», ha ribadito il funzionario citato dal media statunitense.

Zelensky: «Da Biden storica decisione»

«Una decisione storica». Così, l’ha descritta il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che dall’inizio del conflitto ha più volte chiesto all’Occidente jet da combattimento – in particolare F-16 – per poter proteggere i suoi cieli. «Accolgo con favore la storica decisione degli Stati Uniti e del presidente Joe Biden di sostenere una coalizione internazionale di jet da combattimento. Ciò migliorerà notevolmente il nostro esercito nel cielo. Conto di discutere l’attuazione pratica di questa decisione al vertice G7 di Hiroshima», ha scritto il leader di Kiev su Twitter.

