Maltempo in Piemonte, sale l’allerta sul Po: prime esondazioni vicino a Torino, forti piogge nel Cuneese

Proprio mentre in Emilia-Romagna torna finalmente a splendere il sole, l’allarme alluvioni si sposta verso il Piemonte. In molte zone della regione si sono registrate forti piogge per tutta la notte, con il fiume Po che ha superato il livello di guardia a Carignano e Villafranca, nel Torinese. Le precipitazioni più abbondanti sono in provincia di Cuneo: la stazione meteo di Arpa a Barge ha registrato in tre giorni oltre 300 millimetri di pioggia. Resta chiusa la statale 589 dei laghi di Avigliana, a causa della piena del torrente Ghiandone a Barge. Il timore dei piemontesi è di dover assistere a una replica di quanto accaduto nei giorni scorsi in Emilia-Romagna. Questa mattina, a Torino, i Vigili del fuoco si sono messi al lavoro per rimuovere alcuni alberi pericolanti e riparare alcune infiltrazioni dai tetti per guasti alle grondaie. La piena del Po nel capoluogo piemontese è prevista nella serata di oggi. Dopo aver raggiunto il livello di guardia, 4 metri di altezza, il fiume è esondato questa mattina a Villafranca Piemonte, al confine tra le province di Cuneo e Torino.

Altre esondazioni del fiume Po si sono verificate anche a Cardè. «È una piena ordinaria – rassicura il sindaco Matteo Morena -. La situazione è di allerta, ma sotto controllo. Abbiamo chiuso alcune strade, e manteniamo alta l’attenzione». Alle esondazioni e ai nubifragi si aggiungono le frane. Ribordone, un paese di una settantina di abitanti nell’omonima valle del Torinese, è isolato per la caduta di alcuni massi sulla strada. In queste ore sono in corso le verifiche tecniche sul versante della montagna dove si è verificato il distacco, mentre il personale della Città metropolitana di Torino sta procedendo alla demolizione e alla rimozione dei massi presenti sulla carreggiata.

Credits foto: ANSA | Il torrente Pellice a Torre Pellice, Torino (21 maggio 2023)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: