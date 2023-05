Daniil Medvedev trionfa agli Internazionali d’Italia: è il primo tennista russo a vincere a Roma

Trionfo di Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia 2023. Il russo, che da lunedì tornerà numero 2 al mondo, ha battuto il danese Holger Rune con un doppio 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco. «La mia vittoria agli Internazionali 2023? Ho sempre creduto in me stesso», ha sottolineato il russo al termine della finale dell’80esima edizione degli Internazionali di Roma. «Arrivato a Roma, mi sono sentito subito alla grande. Il mio rapporto con la terra rossa? Non posso dire che la amo, ma da questo momento di sicuro mi piace di più». Secondo Medvedev, sia lui che Rune, hanno iniziato il match «un po’ nervosi, facendo qualche errore di troppo. Nel secondo set – continua – lui ha cominciato alla grande, ragionando sempre di più, da quel momento è stato un top match». Ancora sul danese: «È stato un piacere condividere il campo con lui, ha una grande carriera davanti, piena di vittorie nei Masters 1000», ha concluso. Con il risultato ottenuto oggi, domenica 21 maggio, sulla terra battuta, Medvedev è il primo tennista russo a vincere al Foro Italico di Roma.

Rune: «Grazie Roma per il tifo»

«Faccio i miei complimenti a Daniil (Medvedev, ndr) per il suo primo grande titolo sulla terra», ha invece detto Rune al temine della finale al Foro Italico. «Ho amato l’Italia, mi piace la gente, il cibo italiano. Grazie per il tifo, non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo». E poi ancora: «Voglio ringraziare il mio team, mia madre e il mio coach e per tutto il supporto da casa mia. Grazie a tutti voi», ha concluso.

