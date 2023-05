Juve -10, ecco la nuova classifica di Serie A. Big match col Milan, Empoli e Udinese: cosa serve ai bianconeri per tornare in Champions League

Con la decisione della Corte d’Appello della Figc, che oggi 22 maggio ha inflitto una penalizzazione di 10 punti alla Juventus per la vicenda delle plusvalenze, cambia di nuovo la classifica della Serie A, ad appena due giornate dal termine del campionato. La Juventus, nello spirito della pena “afflittiva”, precipita dal secondo al settimo posto, a quota 59, aprendo la strada della qualificazione alla prossima Champions League al Milan. Tecnicamente, non è impossibile che i bianconeri riescano a risalire la china, riacciuffando la massima competizione europea, anziché l’Europa League cui sarebbero al momento destinati. Per riuscire nell’impresa, la squadra di Allegri dovrebbe vincere tutte e tre le partite che le restano da giocare: il posticipo di questa sera sul campo dell’Empoli, con cui risalirebbe a quota 62, l’ultima trasferta di Udine (4 giugno) e ovviamente lo scontro diretto di domenica prossima contro il Milan. Sarebbe così superata la rivale diretta ed anche l’Atalanta e la Roma. In ipotesi, alla Juve potrebbe bastare perfino vincere lo scontro diretto col Milan e un’altra partita e pareggiare la terza, qualora rossoneri, nerazzurri e giallorossi non vincessero tutti a loro volta un’altra delle restanti partite. Ipotesi di scuola, ma che in questi minuti, mentre la Juve scende in campo a Empoli, calciatori e dirigenti delle squadre in corsa per la Coppa più ambita non possono non compulsare.

La nuova classifica di Serie A

Napoli 86 (campione d’Italia) Lazio 68 Inter 66 Milan 64 Atalanta 61 Roma 60 Juventus 59 (Oggi alle 20.30 contro l’Empoli, -10) Monza 52 Bologna 50 Torino 50 Fiorentina 50 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 39 (Oggi alle 20.30 contro la Juventus) Salernitana 39 Lecce 33 Spezia 31 Verona 30 Cremonese 24 (retrocessa in serie B) Sampdoria 18 (retrocessa in serie B)

