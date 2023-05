La serata da incubo della Juve: penalizzata dalla Figc, umiliata sul campo dall’Empoli (4-1)

Serata da incubo per la Juventus in chiusura di stagione. Dopo la penalizzazione di dieci punti inflitta dalla Corte federale d’appello della Figc per il caso plusvalenze, il club bianconero ha perso 4-1 in casa dell’Empoli. Per la squadra toscana hanno segnato Ciccio Caputo (al 18′ e al 47′) e Sebastiano Luperto (al 21′), poi ancora, nei minuti di recupero Roberto Piccoli. Inutile, se non per il tabellina, il gol della bandiera firmato da Federico Chiesa a 5′ dal novantesimo. In poche ore, la squadra di Massimiliano Allegri è scivolata dal secondo al settimo posto: diventa a questo punto quasi impossibile la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Si tratterebbe della prima volta dal 2011 che la Juventus non riesce a raggiungere la zona Champions. Tanto basta per far moltiplicare – ancora una volta – sui social l’uso dell’hashtag #AllegriOut, con tanti tifosi che chiedono l’esonero dell’allenatore bianconero. A due giornate dalla fine del campionato, la Juventus si trova in settima posizione a 59 punti, 5 in meno del Milan quarto in classifica. E la prossima partita di campionato, domenica 28, sarà proprio contro i rossoneri. Una sfida in cui, se non altro, i bianconeri proveranno almeno ad assicurarsi un posto in Europa League.

