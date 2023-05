Allegriout: il mister verso l’uscita dopo l’eliminazione in Europa League? I meme dei tifosi: «È tempo di riprenderci la Juve»

Un’annata più nera che bianca per la Juve e per il suo allenatore, Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta della Juventus in casa del Siviglia in Europa League e l’annata con zero titoli, come quella dell’anno scorso, non tira buon vento tra tifosi, giocatori e staff bianconero. L’ultimo obiettivo dei bianconeri è quello di arrivare almeno secondi in classifica, dietro il Napoli già campione d’Italia. Dopo la sconfitta di ieri, rispondendo a una domanda sulla mancata conquista di un titolo qualsiasi in questa stagione, il tecnico della Vecchia Signora ha dichiarato: «Come noi ci sono altre squadre. È stata un’annata difficile, nessuno nasce imparato. Recuperiamo energie e pensiamo al campionato perché dobbiamo arrivare secondi».

La difesa dei giocatori

Allegri ha poi difeso i giocatori: «Cosa è mancato? I ragazzi meritavano di andare in finale. Mi dispiace. Hanno fatto una bella partita poi i dettagli hanno fatto la differenza. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi. I giovani cresceranno». Se da un lato Allegri si è trovato a gestire la squadra in un momento delicato per il club, con la spada di Damocle dell’inchiesta plusvalenze che pende ancora sui vertici della società, ma pesano certamente le 5 sconfitte su 6 partite in Champions League.

Il malumore dei tifosi juventini

Dopo la sconfitta contro il Siviglia, il pressing dei tifosi sulla società per la rimozione del tecnico si sono fatte più insistenti. Sugli spalti l’amarezza e tanta, e anche sui social è tornato a correre l’hashtag #Allegriout, con centinaia di sostenitori bianconeri che chiedono alla società di allontanare Allegri dalla panchina della Juve. Solo per citarne alcuni: «Allegri l’errore tecnico sei tu», «Il disastro è compiuto, è tempo di riprenderci la Juve, #Alllegriout», «Anche basta con Allegri, ci vuole un serio rinnovamento di squadra e guida tecnica», «Allegri prepara le valigie. Non siamo più disposti a vedere questo scempio», «Secondo anno senza trofei? Dai, AllegriOut, senza se e senza ma».

Lo scudo della società e l’obiettivo del 2° posto in Serie A

Al di là della perdita dei 15 punti in classifica di Serie A, pesano anche le sconfitte importanti come quella in Coppa Italia e in Europa League. E dopo questa «stagione folkloristica», così come l’ha definita Allegri stesso, la sua permanenza sulla panchina della Juve sembra farsi più difficile. C’è però il contratto, che lo lega alla Juve per altri due anni. E i vertici societari che ne difendono comunque l’operato, come Francesco Calvo, responsabile dell’area sportiva della Juventus: «Sono convinto che Allegri abbia fatto un ottimo lavoro, ha avuto un grandissimo pregio di rendere quasi normale una stagione di normale non ha avuto nulla. Non è da una singola partita che giudichiamo il lavoro dell’allenatore, il giudizio complessivo lo daremo a fine stagione». Insomma, le “nozze” o il “divorzio” tra Allegri e la Juve forse dipenderà proprio da quel secondo posto in classifica.

