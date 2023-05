No! Kamala Harris non era «ubriaca» e non ha fatto il discorso sconclusionato

La vicepresidente Usa Kamala Harris è soggetta allo stesso destino dell’uomo che la scelse come candidata dem alla vicepresidenza, ovvero il presidente Joe Biden. Entrambi, infatti, sono bersagli prediletti della disinformazione online, che attraverso immagini, video e foto alterati prova puntualmente a metterli in ridicolo e a sottolineare la loro presunta inadeguatezza al ruolo che sono chiamati a ricoprire. L’ultimo caso riguarda un video in cui Harris parla in modo strascicato, condiviso da alcuni utenti che sostengono sia ubriaca.

Per chi ha fretta:

Un video in cui Kamala Harris parla in modo strascicato è stato condiviso da alcuni utenti che sostengono sia ubriaca

Il video originale risale allo scorso aprile, nel giorno in cui Harris tenne un discorso sui diritti riproduttivi alla Howard University di Washington

Ma le cose sono andate in modo decisamente diverso a quello presentato nel breve video, che risulta alterato

Analisi

A scatenare l’ilarità degli utenti, è stata una clip di 22 secondi. In essa vediamo Harris parlare in modo strano, sospira spesso come a corto di parole, pronuncia frasi confuse e inconcludenti. Secondo gli utenti, questo strano modo di porsi è dovuto al fatto che avrebbe alzato troppo il gomito.

Molti elementi sembrano stridere, dal linguaggio del corpo strascicato al fatto che nonostante le riprese riguardino un luogo affollato non si sente alcun suono fatta eccezione per la voce di Harris. Come ormai abitudine in casi come questo, per verificare quanto affermato bisogna capire se siamo al cospetto di una clip autentica oppure di un filmato alterato digitalmente o montato in maniera pretestuosa. E dunque bisogna cercare il video originale, che scopriamo risalire allo scorso aprile, nel giorno in cui Harris tenne un discorso sui diritti riproduttivi alla Howard University di Washington. AFP ha trovato la versione originale (archiviata qui), che è stata trasmessa in streaming su Facebook dal gruppo no profit NARAL Pro-Choice America. Com’è possibile verificare osservando le immagini, i movimenti di Harris a partire da un’ora e un minuto circa corrispondono in parte a quelli della clip condivisa online: il suo abbigliamento e la scritta sul podio corrispondono al video di Facebook, così come corrisponde la posizione delle persone dietro di lei, i loro vestiti e i poster che hanno stanno tenendo.

Ma le cose sono andate in modo decisamente diverso a quello presentato nel breve video, che risulta alterato. Secondo il filmato e la trascrizione ufficiale della Casa Bianca, le parole di Harris sono state tutt’altro che confuse. Il suo discorso originale non è stato un susseguirsi di frasi sconnesse. Ecco la trascrizione:

Penso che sia molto importante – come avete sentito da tanti leader incredibili – per noi, in ogni momento, e certamente in questo, osservare il tempo in cui esistiamo e siamo presenti, e poterlo contestualizzare, capire dove esistiamo nella storia, in un momento che si collega non solo al passato ma anche al futuro. E dirò a tutti qui che stiamo vivendo, credo, in un momento storico in cui molte delle nostre libertà conquistate a fatica sono sotto attacco, e questo è un momento per noi di resistere e combattere

Il riferimento era alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha annullato la Roe v. Wade, con cui nel 1973 aveva reso legale l’aborto a livello federale, e ai successivi sforzi dei repubblicani per limitare l’accesso all’aborto. C’è chi ha descritto il commento di Harris sulla contestualizzazione dello stato attuale delle cose come confuso. Ma in nessun punto di questa dichiarazione Harris ha detto “domani sarà oggi, domani”, come suggerisce il contenuto virale.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Conclusioni

Quando Kamala Harris ha fatto l’intervento ripreso in video non era ubriaca. La clip di 22 secondi condivisa online per metterla in ridicolo risulta infatti alterata: nel video originale Harris non pronuncia il discorso sconclusionato che ha scatenato l’ilarità degli utenti.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: