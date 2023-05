Sentenza Figc, l’ira della Juventus: «Sanzione sproporzionata, penalizzati milioni di tifosi»

C’è tanta amarezza e altrettanta insoddisfazione tra i vertici della Juventus dopo la sentenza della Corte d’appello della Figc, che oggi ha inflitto una penalizzazione di 10 punti al club bianconero per la vicenda delle plusvalenze. «Le nostre prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti. Ci aspettavamo che il verdetto arrivasse nel pre partita, non ci tocca», ha commentato Francesco Calvo, capo dell’area sportiva della Juventus, ai microfoni di DAZN. Poco dopo è arrivata la reazione ufficiale da parte della società bianconera. «Juventus Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della FIGC e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI», scrive la Juventus sui propri canali social. Secondo la società torinese, la penalizzazione inflitta oggi dal giudice sportivo è una sanzione eccessiva: «Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più di un anno fa, suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità – prosegue la nota del club -. Pur non ignorando le esigenze di celerità, alle quali la Juventus non si è mai sottratta nel corso del procedimento, si sottolinea che si tratta di fatti che debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale».

La sentenza della Figc ha fatto scivolare il club bianconero dal secondo al settimo posto, complicando le possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Nonostante tutto, il club sembra intenzionato a voler confermare Massimiliano Allegri sulla panchina anche per il prossimo anno. «C’è fiducia incondizionata in Allegri, l’ha detto lui e anche io in tempi non sospetti. Stiamo costruendo il futuro con lui e su questo non ci sono dubbi», ha chiarito Calvo poco prima del calcio di inizio di Empoli-Juventus. «Questa è una stagione molto complicata – ha aggiunto il dirigente bianconero -. Il grande merito è dell’allenatore e dei giocatori, hanno dimostrato di essere grandi uomini, dimostrando di lottare contro tutti e tutto , facciamo ragionamenti con l’allenatore per migliorare per la prossima stagione e vincere».

