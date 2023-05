Su Whatsapp si possono modificare i messaggi inviati, l’annuncio di Zuckerberg: come funziona la nuova opzione

Da adesso su WhatsApp si potranno modificare i messaggi dopo averli inviati. A confermarlo è direttamente Mark Zuckerberg, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Lo scopo, spiega l’immagine a corredo, è quello di correggere gli errori di ortografia. In una delle frasi c’è scritta “Beast of luck” (“Bestia della fortuna”), l’altra “Best of luck” (“Ti auguro il meglio”). Un cambio di lettera che modifica non poco il senso di una frase, per esempio. Inizialmente disponibile ai beta tester, la funzione modifica è in arrivo per tutti gli utenti. Il cambio dovrebbe avvenire in modo progressivo, in base alle versioni scaricate.

Come funziona l’opzione “Modifica” su Whatsapp

Il messaggio, una volta inviato su Whatsapp, dovrà esser cambiato entro quindici minuti dall’invio. Non solo, se ci sarà una modifica questa variazione apparirà comunque ai restanti destinatari del messaggio. Nello specifico riporterà data e ora della modifica. Per cambiare le parole del testo su Whatsapp basterà tenere premuto sul messaggio inviato e scegliere “Modifica” dal menù.

WHATSAPP BLOG | Un esempio di come potrà esser cambiato il testo sui messaggi Whatsapp

