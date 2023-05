«Ilaria De Rosa aveva uno spinello nel reggiseno»: l’accusa dell’Arabia Saudita alla hostess arrestata

La hostess Ilaria De Rosa è stata arrestata perché la polizia dell’Arabia Saudita le ha trovato uno spinello nascosto nel reggiseno. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, spiegando che la ragazza sarebbe stata perquisita all’interno di un automobile dopo una festa in spiaggia con alcuni cittadini tunisini. La trevigiana è stata arrestata con l’accusa di traffico di droga. E secondo altre versioni ad avere la “canna” sarebbe stato invece un amico che era in macchina con lei. La hostess della compagnia Avon Express risulta ufficialmente “scomparsa” dal 4 maggio. Ieri ha incontrato il console italiano nel paese Leonardo Maria Costa. E ha negato ogni accusa. Rivelando però di aver firmato un documento in arabo di cui però ignora il contenuto.

Jeddah

Il tutto è accaduto a Jeddah, sul Mar Rosso in Arabia Saudita. Ilaria De Rosa ha raccontato che mentre si trovava con altre persone a cena a casa di un amico nel giardino di una villa in un compound gli ospiti sono stati circondati da una decina di poliziotti in borghese. Erano armati e li hanno perquisiti. Lei è stata l’unica donna perquisita. La ragazza, che ha studiato allo United World College di Maastricht, conosce quattro lingue e da tre mesi faceva base fissa a Jeddah. Solo una volta arrivata alla stazione di polizia la hostess si sarebbe resa conto di essere stata arrestata. Il primo interrogatorio in inglese sarebbe avvenuto a 5 giorni dal blitz. E in quella occasione lei avrebbe negato con decisione ogni tipo di addebito circa il consumo o la detenzione di droga e il consumo di bevande alcoliche.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: