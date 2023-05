Giorgia Soleri si confida su Instagram: «Ho confuso gli aerei tra andata e ritorno». Ma i follower romagnoli non la perdonano

Prima il ritiro a Ibiza come “atto politico“, ora i biglietti aerei sbagliati con l’aeroporto di andata scambiato con quello di arrivo. Giorgia Soleri, la compagna di Damiano dei Maneskin, incassa una serie di commenti negativi dai suoi followers con il suo ultimo post su Instagram. Perché sostanzialmente avrebbe sbagliato tempi e modi, parlando della sua piccola disavventura nel pieno dell’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. «La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza. Voi tutto bene?», scrive Soleri su Instagram. Le risposte non sono tardate ad arrivare. C’è chi solidarizza con Giorgia parlando di errori simili e chi invece la critica fortemente. «Se vuoi ti faccio vedere la mia faccia dopo avere spalato fango, lavato e fatto il mondo per la mia terra», scrive una ragazza dalla Romagna. «In un paese che sprofonda tra fango e inflazione, prenotare cena al ristorante è un atto politico», ironizza un altro utente. E c’è chi non si vergogna ad ammettere di passarsela peggio: «Ancora abito a Cesena…penso basti». Altri commenti negativi riguardano i soldi. «Ma come con tutti i soldi che ha il tuo ragazzo, piagnonaaa», e ancora «evidentemente non hai problemi di soldi. Mejo, bella per te». In tanti però difendono Giorgia Soleri. In primis la cantante Elisa Toffoli che le manda una faccina sorridente. Non solo, qualche follower le manda cuoricini come risposta e c’è chi si immedesima nella ragazza. «A me è successo qualche volta, è estremamente frustrante», e ancora «puoi anche vedere se accettano la cancellazione entro la mezzanotte, dovresti avere il rimborso completo dipendendo dalla compagnia aerea».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: