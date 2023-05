Napoli, senzatetto aggredisce vigile urbano con una spranga. La folla tenta il linciaggio

Caos nel centro di Napoli, dove un senza fissa dimora ha aggredito un vigile nella mattina di oggi, 23 maggio. Secondo quanto riporta Fanpage, l’agente municipale (63 anni) sarebbe stato colpito alla testa con una spranga, dopo aver invitato l’uomo ad alzarsi dal porticato dove da diverso tempo, assieme ad altri clochard, trascorre la notte. L’agente avrebbe dunque esploso diversi colpi di pistola a terra, uno dei quali avrebbe ferito alla gamba il clochard di origine africana. L’assalto sarebbe avvenuto in via Duomo, nei pressi dei porticati accanto alla Cattedrale, dove è prontamente intervenuta la Polizia di Stato. Non solo per portare via l’aggressore, ma anche per impedire che venisse linciato dalla folla. Più di qualcuno ha infatti provato a colpirlo sferrando dei calci, mentre alcune donne hanno applaudito all’intervento.

