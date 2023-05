Cori razzisti a Vinicius, anche Pogba dice basta: «Banane, versi e offese negli stadi: è una malattia mentale. Troviamo la soluzione»

«Chi ci protegge?». Con un post su Instagram, Paul Pogba – calciatore francese di origini guineane, centrocampista della Juventus e dei Bleus – ha espresso la propria solidarietà al collega brasiliano Vinicius, bersaglio di cori razzisti durante tutta la partita Valencia-Real Madrid persa dai Blancos 1-0. «Non è la prima volta, non sarà nemmeno l’ultima. Ma non dobbiamo lasciarlo passare di nuovo: abbiamo così tanti esempi e credo che oggi siamo tutti d’accordo sul fatto che da allora non è cambiato nulla», scrive il giocatore. E poi ancora: «Banane, versi di animali, cori contro di noi? È una malattia mentale e penso che siamo tutti d’accordo che né pubblicità né slogan cambieranno queste persone. Se ho imparato una cosa quest’anno, è che quando qualcuno ha il cuore nero, niente e nessuno può cambiarlo. Se le istituzioni non vogliono trovare una vera soluzione, cerchiamo di farlo da soli, per noi stessi», conclude il calciatore, ribandendo tutto il suo sostegno al “fratello” Vinicius.

Leggi anche: