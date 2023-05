L’intelligence italiana è alla ricerca di «cyber spie»: quali sono le posizioni aperte e i requisiti richiesti

L’intelligence italiana è alla ricerca di giovani 007 da reclutare. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ha pubblicato l’apertura di alcune posizioni lavorative rivolte ai più giovani. In particolare, l’agenzia di intelligence italiana è alla ricerca di persone con formazione e competenze in tre settori specifici: algoritmica per la crittoanalisi, fotointerpretazione di immagini satellitari, tecniche di machine learning per il riconoscimento biometrico. Le competenze tecniche non sono però gli unici requisiti richiesti. Tra gli altri, specificati nell’avviso di ricerca, ci sono anche affidabilità, sicurezza, forte senso di responsabilità, attaccamento alle istituzioni e «comprovate doti di riservatezza». La presentazione delle candidature è aperta fino alla mezzanotte del 30 giugno. Al termine di uno screening preliminare dei curriculum, i candidati saranno sottoposti alle selezioni vere e proprie, per verificare l’effettivo possesso delle competenze professionali, l’idoneità psico-fisica e attitudinale e i requisiti di affidabilità e sicurezza. Tutti requisiti che, si legge sul sito dell’intelligence, andranno messi «al servizio del Paese, per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale». In questo momento, sono cinque i profili più ricercati: analista (in ambito geopolitico, del contrasto ai fenomeni del terrorismo e dell’eversione), esperto in campo economico (golden power, green economy e transizione energetica), conoscitore di lingue rare e dialetti d’area; tecnico della sicurezza cibernetica e nel campo dei droni, esperto nella ricerca informativa.

